Elektro-Autos sind den „Kinderschuhen“ entwachsen

PV-Anlagen und Umweltbewusstsein

Zu 100 Prozent mit Strom betriebene Fahrzeuge erfreuen sich offensichtlich stark steigender Beliebtheit. Immerhin hat sich deren Anteil an den Neuwagen im größten Bundesland in den vergangenen fünf Jahren verfünffacht. „Gerade in Niederösterreich gibt es viele Einfamilienhäuser mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach, mit der die Energie fürs Autofahren selbst erzeugt werden kann“, nennt Katharina Jaschinsky vom Verkehrsclub (VCÖ) wohl den Hauptgrund für diese Steigerung. Und auch das Umweltbewusstsein mag durchaus eine Rolle spielen, vermutet die Expertin: „Laut Umweltbundesamt sind die gesamten CO₂-Emissionen von E-Pkw inklusive Fahrzeug- und Batterieherstellung im Durchschnitt um 53 Prozent niedriger als von Modellen mit Verbrenner-Motor.“ Allerdings wird kritisch angemerkt, dass sich auch bei den Elektroautos die Umweltbilanz bei zunehmender Größe, höherem Gewicht und mehr Motorleistung spürbar verschlechtert. Daher fordert der Verkehrsclub Vorgaben an die Hersteller, mehr kleinere und sparsamere E-Auto-Modelle auf den Markt zu bringen.