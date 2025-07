Streit um Grabungen: Auch Justiz ist eingeschaltet

Schreiben an Staatsanwaltschaft

Heftige Kritik kommt jedoch von Peter Koch, Präsident der Arbeitsgemeinschaft für Geschichte und Archäologie (AGGA). Er sieht wegen unsachgemäß ausgeführter Arbeiten – „da liegen hallstattzeitliche Funde einfach so herum“ – Gefahr in Verzug und hat eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft eingebracht.