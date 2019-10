Archäologie-Vereine streiten um Museum Murtal

Zusammenarbeit unmöglich

Die Vorwürfe von Seiten Peter Kochs gegen das Museum Murtal wiegen schwer: Die Ideen seien von der AGGA gestohlen, es fehle die Expertise, lokale Vereine würden ausgeschlossen. In einem offenen Brief an den Landeshauptmann forderte er Aufklärung, unterstellte darin gar parteipolitische Motivation. „Wir haben jetzt zwar ein Museum, aber keine Möglichkeit, Funde aus der Region auszustellen“, beklagt sich Koch, denn der Arbeitskreis Falkenberg verweigere die Zusammenarbeit. Die AGGA hingegen sei „jederzeit gesprächsbereit“.