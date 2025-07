Fußgängerin und Biker bei Unfällen schwer verletzt

Mit Motorrad gegen Felsen gekracht

Zum zweiten Unfall kam es um 8.30 Uhr in Zirl (Bezirk Innsbruck-Land). Ein Motorradfahrer (21) fuhr auf der B171 in Richtung Westen. „In einer Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Felsen und stürzte zu Boden“, heißt es von der Polizei. Der Schwerverletzte wurde in die Klinik eingeliefert.