Ministerin warf Blick in eine „strahlende“ Zukunft

„Strahlzeit‘“ am Wochenende

Vorwiegend an Wochenenden stehen der Teilchenbeschleuniger und ein speziell für Forschungszwecke genutzter Bestrahlungsraum samt modernen Labors der Wissenschaft zur Verfügung. Bemerkenswert ist hier der für naturwissenschaftliche Bereiche hohe Frauenanteil bei den Forschenden von 41 Prozent. Das freute Holzleitner, die ja auch Frauenministerin ist, besonders. Als Wissenschaftsministerin zeigte sie sich von der Forschungsarbeit im MedAustron beeindruckt. Immerhin konnten in dem Zentrum seit 2016 schon mehr als 6400 Stunden „Strahlzeit“ für Forschungszwecke unterschiedlicher Disziplinen verwendet werden, wie Forschungskoordinator Thomas Schreiner erklärte.