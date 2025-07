90-Jährige stürzte in Bach, schrie laut um Hilfe

Schock für eine 90-jährige Frau am Donnerstag im Tiroler Unterland: Die betagte Deutsche stürzte in einen Bach und blieb verletzt im Wasser liegen. Angehörige, die sich in der Nähe befanden, hörten Hilferufe und setzten sofort die Rettungskette in Gang. Ein Notarzthelikopter war rasch vor Ort.