Die unsichtbare Gefahr lauert im Heuhaufen

Die erste Heuernte des Jahres befindet sich in vielen landwirtschaftlichen Betrieben bereits im Lager. Doch nun ist dort besondere Vorsicht geboten: Denn das gemähte Gras kann sich selbst entzünden – vor allem, wenn es nicht ausreichend getrocknet ist. Biologische Prozesse erzeugen dann nämlich Wärme, die in einem großen Haufen aber kaum nach außen abgeführt werden kann. Ein Wärmestau entsteht, das Heu kann im schlimmsten Fall ohne äußere Einwirkung in Brand geraten.