US-Verteidiger bleibt 99ers weiteres Jahr erhalten

Erst im Dezember der Vorsaison dockte der US-Amerikaner Nick Bailen bei den 99ers an. Seither absolvierte er für die Grazer elf Spiele im Grunddurchgang sowie sieben weitere in der hochdramatischen Viertelfinalserie gegen die Black Wings aus Linz. In dieser Zeit kam der 35-Jährige auf ein Tor sowie 14 Assists. „Genau deshalb erwarten wir uns noch richtig viel von ihm. Weil er uns und vor allem sich selbst nochmals beweisen will, was in ihm steckt“, erklärt Sportdirektor Philipp Pinter in einer Aussendung des Klubs.