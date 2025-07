Für E-Scooter-Dieb in Tirol klickten Handschellen

Aufgeflogen ist der 51-Jährige, bei dem es sich um einen Einheimischen handelt, am Vormittag gegen 10 Uhr. „Bei der Dienststelle in Hall riefen mehrere Zeugen an, die angaben, dass eine Person mit zwei vermutlich gestohlenen E-Scootern in einem Zug nach Innsbruck fahren würde“, heißt es von den Ermittlern. Unmittelbar wurden entsprechende Fahndungsmaßnahmen eingeleitet.