Gleichenfeier für ÖFB-Campus in Wien-Aspern

Alaba und Co. mit erstem Feedback

Die Führungsspieler David Alaba, Marko Arnautovic, Xaver Schlager, Konrad Laimer, Christoph Baumgartner und Michael Gregoritsch, die sich auf das Play-off-Hinspiel um die Rückkehr in die Liga A der Nations League am Donnerstag gegen Serbien vorbereiten, machten sich kurz vor der Veranstaltung vor Ort ein Bild. Auch erste Wünsche für die Einrichtung der 280 Quadratmeter großen Spieler-Lounge samt Terrasse wurden deponiert. „Der erste Eindruck war sehr positiv“, sagte Kapitän Alaba. „Wir haben in der kurzen Zeit auch sehr viel besprochen, was man besser machen könnte, was man optimieren könnte.“ Das Projekt sei wichtig für den österreichischen Fußball.