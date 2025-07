Neues „Flaggschiff“ für heimische Flotte

Ybbs ist ganz gewiss keine maritime Weltstadt wie Hamburg, London oder Rotterdam, aber wer hier lebt, weiß: An diesem Hafen legt eine ganze Flotte an. Und mit der Ankunft der „Donau 1“ ist die Stadt endgültig zur „Großmacht“ am Strom geworden. Denn wenn morgens der Nebel über die Donau zieht und die Schiffshörner aufheulen, dann liegt Sehnsucht nach fernen Ozeanen und salzigem Wasser in der Luft!