17-Jähriger soll sechs Brände gelegt haben

Einlieferung in Justizanstalt

Umfangreiche Ermittlungen der Kriminaldienstgruppe Liezen führten zu einem 17-Jährigen aus dem Bezirk Liezen, der jetzt im Verdacht steht, insgesamt sechs derartige Brände gelegt zu haben. Nachdem sich die Beweislage gegen ihn verdichtet hatte, ordnete die Staatsanwaltschaft Leoben die Einlieferung in die Justizanstalt Leoben an. Der Verdächtige verweigerte jegliche Auskunft zu den Bränden.