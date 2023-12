ÖSV-Dame mit ganz spezieller Rückkehr nach Lienz

Nachdem „Lisi“ zuletzt bei ihrem Super-G-Debüt in Val d’Isère auf dem Weg zu einem Top-Resultat nach einem „Dreher“ im Netz gelandet war und sich den Dornfortsatz an der rechten Elle gebrochen hatte, wird sie heute mit einer Schiene an den Start gehen. „Ich konnte es die letzten zwei Tage hier beim Training testen. Für das Rennen sollte es auf jeden Fall passen“, erklärt die 29-Jährige, die heilfroh war, bei ihrem Abflug auf der OK-Piste eine Woche vor Heiligabend keine Verletzungen an den Beinen erlitten zu haben und beim Rennen am Lienzer Hochstein dabei sein zu können.