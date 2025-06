Granit- und Braustadt will Wasserhauptstadt werden

Erste Stadt im deutschsprachigen Raum

Um das Naturjuwel weiter zu unterstreichen, startet die Stadt die Bewerbung zur internationalen Wetland City. In drei Jahren will Schrems die erste Stadt im deutschsprachigen Raum werden, die konform mit der internationalen Konvention zum Feuchtgebietsschutz geht. 2028 findet in der Region auch die Landesausstellung zum Thema „Wasserwelt Waldviertel“ statt. Derzeit gibt es weltweit 74 Wetland Cities in 27 Ländern.