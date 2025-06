In 111 Stunden auf die höchsten Berge Österreichs

Was war dabei die größte Herausforderung? „Eigentlich alles. In diesem knappen Zeitfenster musste einfach alles passen. Ich habe aber die Strecken so geplant, dass wenig dem Zufall überlassen ist“, erklärt Bruckner. Besonderen Respekt hatte er aber vor allem vor dem Großvenediger und dem Großglockner. „Die Etappen waren sehr lang und die Höhe war nicht zu unterschätzen. Aber kein Berg ist einfach“, weiß er. Zusätzlich machten ihm anstrengende Radetappen von täglich rund 250 Kilometern, zum Teil bei kräftigem Gegenwind, zu schaffen.