„Überragend!“ Ex-Rapidler begeistert mit CL-Gala

Ausgerechnet Kühn, der in der Leipziger Jugend gekickt hatte, brachte die Bullen zur Verzweiflung. „Red Bulls neu installierter Head of Global Soccer Jürgen Klopp dürfte in den nächsten Tagen nach der schallenden Niederlage in Parkhead ein paar schwierige Fragen stellen, warum Nicolas Kühn RB Leipzig einfach so verlassen durfte“, meint zumindest der „Herald“.