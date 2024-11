Jagt Ex-Rapidler Kühn bald in Premier League Tore?

Zehn Treffer in 17 Spielen

Eineinhalb Jahre lang hatte sich der 24-jährige Deutsche für den SK Rapid die Schuhe gebunden, ehe er sich im Jänner 2024 den Schotten anschloss. In Glasgow fühlt sich Kühn sichtlich wohl, in der laufenden Saison brachte es der Offensivprofi in bislang 17 Einsätzen auf satte zehn Tore und elf Assists.