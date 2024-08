Ex-Rapidler trifft und schmunzelt: „Tor ist Tor“

Der Rückpass des Rechtsverteidigers auf seinen Schlussmann fällt schon suboptimal aus. Sein Goalie will die Situation retten, kann aber nicht klären, vielmehr schießt die dazwischenspritzende Nummer 10 von Celtic Glasgow geradezu an – und das Tor, Marke „Slapstick“, ist perfekt. Es war das 3:1 für Celtic Glasgow in der zweiten Runde des schottischen Ligacups gegen Hibernian. Torschütze: Nicolas Kühn, im Winter von Rapid zum schottischen Klub in Grün-Weiß gewechselt.