Poysdorf öffnete erstes Chalet mit gehobenem Touch

Auch Wein glasweise in großer Sortenvielfalt zur Selbstbedienung

Neben dem Chalet wurde in dem liebevoll renovierten Presshaus auch ein stilvoller Genussplatz mit Selbstbedienung umgestaltet: Zwei Automaten bieten die Weine der Winzer zur glasweisen Verkostung an. Für Einheimische, Touristen und Weingenießer sicherlich ein Ort, an dem man gerne verweilt.