„Genau dann ist es am gefährlichsten“

Vier Österreicher starten am Samstag um 16 Uhr in die 24 Stunden von Le Mans – Richard Lietz, Klaus Bachler und Clemens Schmid treten in der GT-Klasse an, Ferdinand Habsburg kämpft in einem Hypercar um den Gesamtsieg. Der Alpine-Pilot ist trotz des 14. Startplatzes optimistisch, warnt aber vor allem vor einer Gefahr beim Klassiker.