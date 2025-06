Als SSW Innsbruck vor 50 Jahren Mitropacup gewann

Somit war fix: Er wurde verpflichtet und er ist dann auch gleich am nächsten Tag mit der Mannschaft nach Innsbruck geflogen. In kurzer Hose und mit Badeschlapfen. „Das war im Juli. Was wir nicht wussten: An diesem Tag gab es einen Wintereinbruch in Tirol, es hat fast bis ins Tal geschneit und es hatte um die null Grad. Doch der Fuad hatte nur das Gewand, das er am Leib trug. Ich wurde dann am nächsten Tag beauftragt, mit ihm einkaufen zu gehen“, muss Peer heute noch schmunzeln.