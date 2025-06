Inständige Gebete für den Erhalt einer Kirche

Info-Abend am Donnerstag

Doch das Aus ist noch nicht endgültig vom Tisch. Die Botschaft sei – so Berger – klar: Kirche müsse nah bei den Menschen bleiben und Herz Jesu bleiben. Am Donnerstag findet, um ein Zeichen zu setzen, ab 19 Uhr im ehemaligen Kirchensaal in Maria-Theresien-Gasse 22 eine Informations-Veranstaltung statt.