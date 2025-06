Mädchen (15) prallte mit Moped gegen Zaunpfahl

Eine 15-Jährige ist Donnerstagnachmittag bei einem Unfall mit ihrem Moped im Ortsgebiet von St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) schwer verletzt worden. Die Jugendliche war laut einem Zeugen in einer Linkskurve aus unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dann prallte sie gegen einen neben der Straße stehenden hölzernen Zaunpfahl. Anschließend wurde das Mädchen noch zwei Meter weiter in einen Drahtzaun geschleudert, wo sie liegen blieb.