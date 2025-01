So fesch ist die Tochter von Veronica Ferres

Seit Wochen befinden sich Austro-Fotokünstler Manfred Baumann und Ehefrau Nelly in den USA, in Kalifornien. In Los Angeles wurde das dynamische Duo auch Zeuge der verheerenden Brände. „Und jetzt endlich hatten wir das erste Fotoshooting, seitdem die Feuer die Stadt in Atem gehalten haben“, so Baumann, der gleich mit einem ganz besonderen Model vor seiner Linse startete.