Unternehmen Unterberger holt sich 22. Standort

Das Tiroler Familienunternehmen Unterberger Automobile hat einen neuen Partnerbetrieb. Mit 1. Juli übernimmt die Gruppe das Autohaus Karl Fritz in Pfullendorf in Deutschland. Der BMW und Mini-Betrieb sei im Bodenseeraum seit 22 Jahren fest verankert. Die bisherigen Eigentümer Karl und Monika Fritz bleiben für ein halbes Jahr als Konsulent an Bord und werden den Standort in dieser Zeit als Betriebsleiter führen.