Paukenschlag vor letzter Runde: Tiroler gerettet

„Es ist so ausgegangen, wie ich es mir vorgestellt habe“, sagte Geisler. In den ÖFB-Richtlinien für die Regionalliga steht in § 4, Absatz 4: Ist über das Vermögen eines Regionalligavereines im Laufe des Spieljahres ein Insolvenzverfahren anhängig, rückt dieser Verein am Ende des Spieljahres an den Schluss der Tabelle und steigt ab. „Der Zwangsabstieg ist eine Disziplinarmaßnahme für das nicht so sorgfältige Finanzgebaren“, erklärte Geisler. Dornbirn hatte im Juli 2024 ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung eröffnet, das im Oktober abgeschlossen wurde. Die Vorarlberger werden Protest beim ÖFB-Rechtsmittelsenat einlegen. Der ÖFB soll es aber so sehen wie Geisler und Zingerle.