Donnarumma: „Ich weiß nicht, ob ich bleiben werde“

Noch ein Jahr Vertrag

Warum also die Abschiedsgedanken? Donnarumma, dessen Vertrag bis 2026 läuft, sieht sich offenbar nicht genügend wertgeschätzt. Die zehn Millionen Euro, die der 26-Jährige jährlich verdient, entsprechen nicht dem, was er im Tor leistet, so der Schlussmann der Pariser. Die Gespräche über eine Vertragsverlängerung erweisen sich entsprechend als kompliziert. Während sich Donnarumma nicht unter seinem Wert binden will, hat der Verein heuer zum letzten Mal die Chance, mit dem Goalie Geld zu machen. Andernfalls droht nächstes Jahr der ablösefreie Wechsel ...