Pkw in Graz in Fassade gekracht: Knifflige Bergung

Aufsehenerregender Unfall im Nachmittagsverkehr auf einer Grazer Haupteinfahrtsroute: Ein Pkw war am Montag gegen 15.35 Uhr in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße in eine Hausfassade gekracht, geriet in gefährliche Schräglage und drohte umzukippen. Der Lenker wurde verletzt.