Behörde hat 380-kV-Demos zu recht unterbunden

Sie ketteten sich an Bäume an, wollten den Bau der 380-kV-Leitung stoppen: So manch „Krone“-Leser kann sich an die jahrelangen Proteste gegen den Bau der 380-kV-Leitung erinnern. Vor allem im Oktober 2020 spitzte sich die Situation zu: Eine Woche lang gab es tagtäglich Proteste und Demos im Bereich der Dax-Lueg-Straße.