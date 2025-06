Keine Herz | Gesundheit und Luxus

Keine Herz. Ein zutreffender Name, den sich die französischstämmige Burgenländerin Pascale Vayer für ihre Initiative zur Unterstützung von Kindern ausgedacht hat: „Kleine Herzen“. Mit dieser Initiative holte Vayer beherzt nach dem Beginn des kriegerischen russischen Überfalls auf die Ukraine einige Dutzend Waisenkinder, viele davon mit körperlichen und/oder geistigen Einschränkungen, aus dem Kriegsland in die burgenländische Idylle. Seit Wochen zeichnete sich ab, dass die Ukraine diese Kinder unter allen Umständen in ihre Heimat zurückbringen will. Der Widerstand der österreichischen Behörden gegen diese – wie manche nicht zu unrecht meinen – „Abschiebung“ war, gelinde gesagt, „zurückhaltend“. Und so passierte es: In der Nacht auf Sonntag wurden die Kinder abgeholt. Herzzerreißend. Und traurig, mitanzusehen, wie herzlos nicht nur ukrainische, sondern vor allem auch österreichische Behörden agieren können – kein Herz für kleine Herzen.