60.000 Fahrzeuge am Tag: Zählung entlarvt Hotspots

Hohe Durchschnittswerte im Zillertal und Wipptal

Doch auch die Daten aus dem vergangenen Jahr haben es in sich. So wurden pro Tag auf der Zillertalstraße (B 169) bei Fügen durchschnittlich 17.100 Fahrzeuge erfasst. An der Brennerstraße bei Matrei passierten täglich im Schnitt rund 4000 Fahrzeuge die Zählstelle.