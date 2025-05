St. Pölten trotzt dem Innenstadt-Sterben

Dichter Veranstaltungskalender

Um mehr Besucher in die City zu locken, wurde heuer wieder der Veranstaltungskalender in der Innenstadt gut gefüllt. Ein paar Auszüge: Bis Juni musizieren samstagvormittags lokale Bands, bis September gibt es monatlich zwei kostenlose Tanzunterrichte im Freien und am 20. Juni findet das Glocken-Bungy-Jumping am Rathausplatz statt. Zudem kann man mit dem Kinder-Erlebnisweg „Bakabu“ St. Pölten entdecken oder mittels XR-Brillen eine virtuelle Zeitreise in die Stadtgeschichte unternehmen.