Truhe unter Hirschgehege „absolute Seltenheit“

Seit vielen Jahren wurde gezielt danach gesucht

„Ein Fund dieser Dimension ist eine absolute Seltenheit“, freut sich Szebenyi, der seit Jahren genau nach diesen Dokumenten gesucht hatte. Von deren Existenz wusste man durch einen Brief aus dem Jahr 1948. In diesem schrieb ein ehemaliger Offizier der Division seiner Nichte, dass die Unterlagen im Park eines Schlosses mit Damwild und Rittersaal am Ostufer der Enns vergraben seien. Die Beschreibung traf exakt auf das Schloss Salaberg zu.