Auch Stöger kann bei Rapid die Herzen erobern

Ist Peter Stöger der richtige Trainer für Rapid? Fußball-Österreich diskutiert. Wegen seiner erfolgreichen Vergangenheit in unterschiedlichen Funktionen bei der Austria. Und wegen seiner angeblich defensiven Spielweise. Sportchef Markus Katzer teilt diese Bedenken nicht. Zumal Stöger in Hütteldorf als eine Art „Manager“ – wie etwa in Englands Premier League üblich – fungieren soll.