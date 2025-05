Tief im grünen Herzen: Heilung im „Walddom Gottes“

Dass hier perfekte Schöpfungsharmonie herrschen wird, ist auch der IMC-Universität im Tale – nämlich in Krems – zu verdanken. „Wir haben hier am Eichkogel in der Marktgemeinde Paudorf auf 53 Hektar eine Vielzahl an Parametern untersucht – von der Luftqualität über die Biodiversität bis hin zu den Psycho-sozialen Auswirkungen eines Aufenthalts im Wald.“, erläutert Heinz Boyer, der Präsident des Hochschulrates.