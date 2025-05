Ladendiebstahl: Erneut vier Personen festgenommen

Ware um mehrere Hundert Euro erbeutet

Bei der Amtshandlung stellten Polizisten das Diebesgut im Wert von mehreren Hundert Euro sicher. Die vier Personen wollten Lebensmittel, Babyutensilien und Elektronikgeräte stehlen. In einem vor dem Geschäft abgestellten Pkw konnte weiteres Diebesgut, ebenfalls Lebensmittel und Babyutensilien im Wert von mehreren Hundert Euro, vorgefunden werden. Den Ermittlungen zufolge stammt diese Beute von einem zuvor begangenen Diebstahl in einem Geschäft in Hartberg.