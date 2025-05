80 Menschen für Stammzellenspende typisiert

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Klinikum Klagenfurt nahmen an einer Typisierungsaktion teil, um einen passenden Stammzellenspender zu finden. Solch eine Spende kann entscheiden, ob ein Mensch seine Krankheit überlebt oder nicht. „In Österreich erkranken durchschnittlich drei Menschen pro Tag an Leukämie, darunter viele Kinder. Pro Jahr sind in Österreich über 300 vorwiegend an Leukämie erkrankte Patientinnen und Patienten auf die Spende von passenden Stammzellen angewiesen. Für rund zehn Prozent kann jedoch kein Spender mit kompatiblen genetischen HLA-Merkmalen gefunden werden“, erklärt Primarius Wolfgang Eisterer, Leiter des Onkologischen Zentrums und Abteilungsvorstand der Inneren Medizin und Hämatologie und internistischen Onkologie am Klinikum Klagenfurt.