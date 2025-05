Mopedlenker erlitt bei Crash mit Pkw Knochenbrüche

Jugendlicher erlitt Knochenbrüche

„Während die Pkw-Lenkerin die Rettungskette in Gang setzte, versorgten Ersthelfer den verletzten Mopedfahrer“, schildert die Polizei. Nach der notärztlichen Versorgung an der Unfallstelle wurde der 15-Jährige in die Uni-Klinik nach Innsbruck eingeliefert. Er erlitt mehrere Knochenbrüche und eine Gehirnerschütterung.