Senior (82) fackelt mit Unkrautvernichter Hecke ab

Ähnlicher Einsatz vor wenigen Tagen

Erst am Montag hatte es im Ötztal einen ähnlichen Einsatz gegeben. Eine 71-jährige Frau hatte beim Beseitigen von Unkraut auf dem Parkplatz eines Hotels in Umhausen einen Gasbrenner verwendet. Auch dort ging dann plötzlich eine Hecke in Flammen auf.