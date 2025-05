„Für Profi-Herdenhunde sind Ausflügler kein Thema“

Vollerwerbsbauer Siegfried Salchenegger weiß als Besitzer von Herdenhunden: „Statt guter Herdenschutz-Regelungen ist man in Österreich auf den ,bösen Wolf’ zentriert. In Deutschland werden längst Ausbildung, Tierarztkosten und sogar das Futter finanziell gefördert. Und das bei wesentlich höherem Bestand an Schafen & Co. und Wölfen, Nutztierhalter werden hier nicht allein gelassen.“