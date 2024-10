Schlepper von Saalfelden legt Geständnis ab

Von Bayern über Steinpass nach Saalfelden

Was war passiert: Am 11. November 2023 jagte der 35-Jährige seinen Renault Traffic mit zehn illegal eingereisten Syrern über die B311 in Richtung Saalfelden – bei winterlichen Verhältnissen. Zuvor war der in seiner Heimat 13-fach vorbestrafte Kriminelle bayerischen Polizisten aufgefallen. Deshalb wendete er den Wagen und fuhr über den Steinpass zurück nach Österreich – nach der Grenze übernahmen die hiesigen Beamten die Verfolgung. Straßensperren wich der Lenker aus, rammte sogar dreimal ein Polizeiauto. Beamte feuerten während der gefährlichen Fahrt Schüsse aus der Dienstpistole, um ihn zum Anhalten zu bewegen. Ein Projektil traf und verletzte einen Syrer im Gesicht.