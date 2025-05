Im Grünbacher“Urhof“ trifft Tradition auf Moderne

„Lebe meinen Traum hier“

Für sie ist der Urhof „ein Raum, wo man aus dem Alltag austritt und in einen anderen Lebensraum eintritt“. Neue Blickwinkel sollen dadurch gewonnen werden. „Was besonders in der heutigen Zeit wichtig ist“. Sie selbst legt ihr ganzes Herzblut in den Urhof und in die Veranstaltungen, an denen die professionelle Tänzerin und Musikerin auch selbst oft teilnimmt. Ihre Gäste sind zwischen drei und 100 Jahre alt. „Ich lebe meinen Traum hier“. Sie selbst war schon mit Projekten in Wien, San Francisko, Tokio und Taiwan unterwegs.