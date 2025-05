100 Prozent Schwachsinn | Chinesischer Spott

100 Prozent Schwachsinn. Soo viel Trump in den Medien – als würde die ganze Welt um diesen seltsamen Präsidenten kreisen: Diese Kritik oder ähnliche Äußerungen hören wir zuletzt öfter. Tatsächlich, und das kann man in gewisser Weise auch nachfühlen, wollen manche am liebsten nichts mehr von dieser seltsamen Figur hören. Andererseits kreist die Welt in gewisser Weise ja doch um Donald Trump. Und er liefert so gut wie täglich neue, häufig bizarre Aussagen, Ankündigungen, Drohungen, die man schwer verschweigen kann. Allein in den letzten Tagen: Der US-Präsident will das Gefängnis auf der Insel Alcatraz in der Bucht von San Francisco, in dem einst auch Al Capone einsaß, wieder in Betrieb nehmen – nachdem es seit 62 Jahren geschlossen ist und längst als Touristenattraktion dient. Zudem möchte er, um „Hollywood zu retten“, Filme, die nicht in den USA gedreht wurden, mit hundertprozentigen Zöllen belegen. Auch das Schwachsinn – zu 100 Prozent!