Jugendlicher Sprayer (16) verübte 240 Straftaten

Viele der Delikte soll der mittlerweile 16-Jährige als Unmündiger begangen haben. Geständig ist er nur teilweise. Derzeit gehen die Ermittler von 210 Sachbeschädigungen durch Graffiti (Schriftzüge, diverse Aliasnamen) in Leibnitz, Kaindorf, Wagna, St. Georgen an der Stiefing und Wildon aus. Aber auch in Graz soll der Jugendliche 30 Mal aktiv gewesen sein.