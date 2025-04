Rätsel um „geheimnisvolle“ Formel-1-Rennstrecke

Was wurde aus der eigentlich aus dem einst fix eingeplanten Formel-1-Rennen in Vietnam? Das geplante Debüt 2020 konnte aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden – dann verändern Vorwürfe die Zukunft der Strecke. Ein Grand Prix konnte auf der bereits finalisierten Strecke so bisher noch nicht über die Bühne gehen – und wird es möglicherweise auch nie ...