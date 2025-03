Pläne für neues Formel-1-Rennen werden konkreter

Die Pläne für ein Formel-1-Rennen in Bangkok werden immer konkreter. Der Geschäftsführer der Motorsport-Königsklasse, Stefano Domenicali, traf sich in Thailands Hauptstadt zu Gesprächen mit Ministerpräsidentin Paetongtarn Shinawatra. Die Regierungschefin kündigte an, eine Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben, um ab 2028 einen Grand Prix auf einem Straßenkurs in Bangkok ausrichten zu können.