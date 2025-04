Warum Aubad in Tulln eine „Schlamm-Kur“ benötigt

Die gute Nachricht vorweg: Die Wasserqualität des im Jahr 1979 errichteten Aubads in Tulln wurde im Vorjahr als ausgezeichnet eingestuft. Allerdings ist das Nährstoffniveau seit Jahren laut Wasserrechtsbescheiden ebenfalls hoch. Das bedeutet, dass Algen und Wasserpflanzen dadurch übermäßig gut wachsen können. Daher passiert heuer etwas, was es in der 46-jährigen Geschichte des beliebten Naherholungsgebiets noch nicht gegeben hat: Es muss „entschlammt“ werden.