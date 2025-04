Stau nervt im Pongau: „Es war wieder alles dicht“

„Es ist extrem“, meint auch Michaela Lienbacher, Dichtlwirtin in Pöham genervt. An Rückreisetagen, wenn Urlauber schon in Eben abfahren und sich die Autos Richtung Norden wälzen, gibt es im Fritztal kein Fortkommen mehr. Lienbacher, Juniorwirtin und Mitarbeiterin im Seniorenheim Bischofshofen, muss dann oft mit langen Verzögerungen leben. Vor der eigenen Wirtshaustüre hatte sie dann auch schon des Öftern zu ertragen, dass sich Stauflüchtlinge nur schnell erleichtern. Und wie funktioniert die Abfahrtssperre in Eben? „Dort wird nicht kontrolliert“, berichten Bewohner.