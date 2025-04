Rapid: Warum Klauß die Kabine „verlor“

Und Klauß weckte auch eine Begeisterung (Heim-Derbys, Europacup etc.), sorgte für emotionale Momente, die über Fehler (Wechsel, Rotation) hinwegblicken ließen. Was aber nicht mehr geht, wenn – wie es im Fußball heißt – die Kabine verloren geht. Genau das ist passiert. Nein, keiner spielte in Hütteldorf gegen den Trainer. Aber kaum einer glaubte mehr an Klauß. Oder sprach sich zumindest mit den üblichen „Der Trainer kann nichts dafür“-Phrasen für ihn aus.