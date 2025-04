Streit um Zölle: China dementiert Verhandlungen

Präsident will gegenüber China „nett“ sein

Trump will im Handelsstreit mit China nicht mit harten Bandagen kämpfen: „Nein, wir werden sehr nett sein. Sie werden sehr nett sein. Wir werden sehen, was passiert“, sagte er am Mittwoch bei der Vereidigung des neuen Chefs der US-Börsenaufsicht, Paul Atkins.